بمناسبة عيد ميلاده.. يحيى هاني يطرح كينج إهداء لـ محمد منير

طرح الفنان يحيى هاني، فيديو كليب أغنية "كينج" إهداء للفنان محمد منير بمناسبة عيد ميلاده.









تقول كلمات الأغنية: "الليلة يا سمرا هنفتح الشبابيك.. وهعلي صوتي بالغنا يا حبيبتي مش خايف.. طعم البيوت لما النسيم بيعدي فيه.. أمر الهوى قلبي يدوب في احمر شفايف.









كينج بقاله سنين وده ليه؟ علشان صوته كبرنا عليه.. بكار لما سمع إقراره.. قال ياسمينا ونيجري بيه.. في بلاد طيبة مدد تلاقيه.. وسط الدايرة تدور أغانيه.. غنى ليونس قال حدوتة.. وقال يا حمام بتنوح ليه.









يابو الطاقية تعال نلضم أسامينا.. عند الشمندورة يا مراكبي رسينا.. دول عايرو قالوا اسمر وماله.. كل العيون عاشقاه.. ع القلب واصي.. وعلى النواصي.. متجمعين بغناه".









"كينج" كلمات : محمد موسى، فكرة وغناء وألحان: يحيى هاني، توزيع: عمر الهواري، تصوير ومونتاج: نادين ياسر، إخراج: شريف أكرم.