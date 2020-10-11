طريقة عمل كوكيز بالفستق في المنزل

المعمول (وصفة المعمول) هو نوع من أنواع البسكويت في المنطقة العربية ، وخاصة في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق، وعادة ما يتم حشوه بالتمر أو المكسرات مثل الجوز أو الفستق.
ويعتبر المعمول من أهم حلويات العيد التي يتم تحضيرها في المنزل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.
بسكويت سهل التحضير بالفستق
مدة التجهيز: ساعتان
وقت الطهي: 30 دقيقة
يكفي لـ 30 فردا
مكونات:
1 كجم سميد ناعم
2 كوب سمن مذاب
2 ملعقة كبيرة. السكر
1 ملعقة كبيرة. خميرة
2 ملعقة صغيرة. الفانيليا (سائل ، أو يمكنك استخدام ماء الورد).
قليل من الملح
½ ملعقة صغيرة. محلب
½ ملعقة صغيرة. جوزة الطيب
نصف كوب ماء دافئ خميرة
الزبادي لعمل العجين (يمكنك استخدام الحليب بدلًا من الزبادي ، لكن سيكون أفضل مع الزبادي)
حشوة الجوز والتمر والفستق
طريقة عمل معمول بالفستق
حشوة التمر: تخلط كل 1 كيلو. عجينة التمر مع 4 ملاعق زيت نباتي ، أو زبدة ، و 2 ملعقة صغيرة. الهيل المطحون ، ويتشكل على شكل دوائر صغيرة ، أصغر من القالب. إذا كنت قد استخدمت التمر مع البذور الداخلية ، فقم بإزالة الجزء الداخلي ، وضع التمر على نار خفيفة بالزيت والهيل ، وحركه حتى يتشكل. استخدم نفس الطريقة إذا كنت قد استخدمت عجينة التمر الصلب.
حشوة الجوز: لكل 500 جرام. الجوز (يمكنك تقطيعه باليد).
- لا تعجن العجينة أكثر من اللازم لتجنب وجود عجينة مطاطية.
- لا تستخدمي الخلاط الكهربائي لعمل العجين.
- لتجنب أي أخطاء أثناء عجن العجين ، خذ نصف الكمية قبل العجن ، واعجن 3/4 ، فإذا أضفت المزيد من الزبادي بالخطأ يمكنك إصلاحه بالربع الأيسر ، لذلك لن تحتاج إلى إضافة الدقيق.
- هذا المعمول لا يحتوي على دقيق وهذه أفضل طريقة لصنعه.
-ترك العجينة لمدة 30 دقيقة بعد عجنها لترتاح.