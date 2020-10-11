طريقة عمل كوكيز بالفستق في المنزل

المعمول (وصفة المعمول) هو نوع من أنواع البسكويت في المنطقة العربية ، وخاصة في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق، وعادة ما يتم حشوه بالتمر أو المكسرات مثل الجوز أو الفستق.

ويعتبر المعمول من أهم حلويات العيد التي يتم تحضيرها في المنزل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

بسكويت سهل التحضير بالفستق

مدة التجهيز: ساعتان

وقت الطهي: 30 دقيقة

يكفي لـ 30 فردا





وصفة كوكيز الفستق الخالية من الجلوتين





مكونات:

1 كجم سميد ناعم

2 كوب سمن مذاب

2 ملعقة كبيرة. السكر

1 ملعقة كبيرة. خميرة

2 ملعقة صغيرة. الفانيليا (سائل ، أو يمكنك استخدام ماء الورد).

قليل من الملح

½ ملعقة صغيرة. محلب

½ ملعقة صغيرة. جوزة الطيب

نصف كوب ماء دافئ خميرة

الزبادي لعمل العجين (يمكنك استخدام الحليب بدلًا من الزبادي ، لكن سيكون أفضل مع الزبادي)

حشوة الجوز والتمر والفستق



طريقة عمل معمول بالفستق

افركي السميد بالسمن جيدًا قبل يوم واحد.

في اليوم التالي نضيف البهارات والفانيليا فوق خليط السميد. اخلط جيدا.

أضف الماء الدافئ مع السكر والخميرة في كوب. اتركيه من 5 إلى 10 دقائق ، ثم أضيفيه إلى السميد ، واخلطي جيدًا.

أضف الزبادي تدريجيًا (ملعقة أو ملعقتان في كل مرة) ثم اعجن حتى تحصل على عجينة طرية ومرنة ، لكن لا تلتصق باليدين.

حشوة التمر: تخلط كل 1 كيلو. عجينة التمر مع 4 ملاعق زيت نباتي ، أو زبدة ، و 2 ملعقة صغيرة. الهيل المطحون ، ويتشكل على شكل دوائر صغيرة ، أصغر من القالب. إذا كنت قد استخدمت التمر مع البذور الداخلية ، فقم بإزالة الجزء الداخلي ، وضع التمر على نار خفيفة بالزيت والهيل ، وحركه حتى يتشكل. استخدم نفس الطريقة إذا كنت قد استخدمت عجينة التمر الصلب.

حشوة الفستق: لكل 200 جرام. الفستق ، إضافة 2 ملعقة كبيرة. ماء الورد ، و 3 ملاعق سكر. يجب أن تكون حشوة الفستق أكثر حلاوة من الجوز ، لأنك لا تضيف الكثير من السكر على السطح مثل معمول الجوز. بعض الناس يقدمونها بدون سكر ، لذلك أنت من يحدد كمية السكر.

يمكنك تقطيع كل قطعة إلى جزأين بسكين ، أو الاحتفاظ بها قطعة واحدة ، لكن لا تطحنها أبدًا.

حشوة الجوز: لكل 500 جرام. الجوز (يمكنك تقطيعه باليد).

أضف إلى الجوز ملعقة ماء ورد ، 1 أو 2 ملاعق سكر ونصف ملعقة قرفة (القرفة اختيارية).

نضع المعمول في صواني مبطنة مع أوراق الخبز في الفرن المسخن مسبقًا إلى 450 فهرنهايت في الصف الأوسط ليصبح ذهبيًا من الأسفل ، ثم اشعل النار العلوية.

اتركيه ليبرد ثم ضعيه في علب نايلون مبطنة.

وصفات خبز الفستق

نصائح:

- لا تعجن العجينة أكثر من اللازم لتجنب وجود عجينة مطاطية.

- لا تستخدمي الخلاط الكهربائي لعمل العجين.

- لتجنب أي أخطاء أثناء عجن العجين ، خذ نصف الكمية قبل العجن ، واعجن 3/4 ، فإذا أضفت المزيد من الزبادي بالخطأ يمكنك إصلاحه بالربع الأيسر ، لذلك لن تحتاج إلى إضافة الدقيق.

- هذا المعمول لا يحتوي على دقيق وهذه أفضل طريقة لصنعه.

-ترك العجينة لمدة 30 دقيقة بعد عجنها لترتاح.