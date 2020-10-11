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فن

كينج مصر والمصريين.. مي فاروق تهنئ محمد منير بعيد ميلاده

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:24 م
منير ومي فاروق
منير ومي فاروق
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محمد بدران
هنّأت المطربة مي فاروق، الكينج محمد منير بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة بصحبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب مي فاروق معلقًة له على صورتهما: "عيد ميلاد سعيد ياكينج مصر والمصريين ربنا يديم عليك نعمته وحبه وحب الناس العمر كله في صحة وهنا وسعادة و نجاح".

وغاب الفنان محمد منير منذ فترة عن الساحة الفنية والإعلامية بعد تداول أخبار عن مرضه وتلقيه العلاج خاصة بعد ظهوره فى إحدى حفلات دار الأوبرا المصرية متكئا على كرسى لعدم قدرته على الوقوف، وظهر منير، الأسبوع الماضى، فى فرح الفنان أمير شاهين، والتقط مجموعة من الصور مع الفنانين.

طرحت الفنانة مي فاروق، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "الشتا" عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "ورجعنا تاني للشتا و لذكرياتنا .. ورجع الحنين.. رجع السهر ورجعنا نسرح في الصور .. ورجع يمر قصاد عنينا شريط حياتنا .. ورجعنا تاني.. للأغاني.. ومج شاي.. فيه الدفى .. والمشي أوقات المطر.. والضحك أوقات الصفا".

"الشتا" كلمات: ابراهيم محمد، وألحان: محمدى، وتوزيع: احمد امين، وميكس وماستر: مياسرانور، والفيديو من إخراج: احمد حمدي، وتصوير الغلاف جيمو.

يذكر أن أبرز أعمال مي فاروق، الفنية أغنية "يا ملك"، و"بضحك يا دنيا"، و"يا شمس يا منورة غيبي"، و"سلم علي"، وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا.


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