غدًا.. طرح كراسات شروط حجز 1657 وحدة جديدة بالمجمعات الصناعية بـ 7 محافظات

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح كراسات الشروط لـ 1657 وحدة صناعية جديدة غدا الثلاثاء 13 أكتوبر لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة.





وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، مشيرةً الى انه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.





وأشارت إلى أن الوحدات سيتم تخصيصها للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيها للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 م2 و792 م2، لافتةً أنه سيسمح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة.





ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر وستقوم الهيئة باستقبال طلبات المتقدمين ممن سحبوا كراسات الشروط حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات ستكون متاحة بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وتيسيرًا على المستثمرين فسيتم إتاحة الكراسات إلكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.





ولفت إلى أنه سيتم الإجابة عن أي استفسارات للمستثمرين ممن لديهم النية في التقدم على الوحدات الجديدة من خلال الخط الساخن الخاص بالهيئة 19780 وكذا الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 16733 لتوضيح الاشتراطات والمستندات المطلوبة.





وأوضح الزلاط أن الوحدات المطروحة موزعة على النحو التالي: 169 وحدة بمنطقة مرغم بالإسكندرية مخصصة للصناعات البلاستيكية و159 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أنشطة هندسية وغذائية ونسيج وكيماوية بسيطة ومواد بناء ديكورية و206 وحدات بمنطقة البغدادي بالأقصر مخصص لمشروعات هندسية وغذائية وكيماوية ومفروشات وملابس ومواد بناء ديكورية 266 وحدة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف أنشطة غذائي وهندسية وكيماوية بسيطة ومعدني و68 وحدة صناعات غذائية وهندسية وكيماوية و611 بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنشطة مفروشات وملابس وهندسية وكيماوية 178 وحدة بمنطقة غرب جرجا بمحافظة سوهاج صناعات غذائية وهندسية وكيماوية.





وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنه في إطار التعاون مع الأجهزة الحكومية لتوفير الدعم اللازم لصغار المستثمرين فقد قامت الهيئة بتوقيع عدة بروتوكولات مع البنوك الوطنية والخاصة لتوفير التمويل اللازم للمستثمر الصناعي للحصول على الوحدة وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية.





وفي هذا الإطار أشار الزلاط إلى أن التنسيق الكامل بين الهيئة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للترويج للمجمعات الصناعية وكذا تمويل المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة، فضلًا عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كل سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.