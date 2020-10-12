وزارة الداخلية تستجيب لسكان شارع الكواكبى بحدائق القبة وتخلصهم من السيارات المتهالكة

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للشكوى المقدمة لموقع صدى البلد ووجهت حملة مرورية إلى منطقة شارع الكواكبى بحدائق القبة بعد أن استغاث سكانها بسبب تراكم السيارات المتهالكة لفترات طويلة مما أدى إلى سرقة أجزاء منها.
وأرسلت الأجهزة الأمنية حملة مرورية لرفع السيارات، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن رفع سياراتين متهالكتين وتبين عدم وجود سيارات أخرى بالشارع المشار إليه.
وأكدت أجهزة وزارة الداخلية أنها لا تدخر جهدا فى مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة.
كان المواطن خالد منير، من سكان شارع عبد الرحمن الكواكبى، بحى حدائق القبة محافظة القاهرة، استغاث في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة.