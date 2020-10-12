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بين الناس

وزارة الداخلية تستجيب لسكان شارع الكواكبى بحدائق القبة وتخلصهم من السيارات المتهالكة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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رنا اشرف
استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للشكوى المقدمة لموقع صدى البلد ووجهت حملة مرورية إلى منطقة شارع الكواكبى بحدائق القبة بعد أن استغاث سكانها بسبب تراكم السيارات المتهالكة لفترات طويلة مما أدى إلى سرقة أجزاء منها.

وأرسلت الأجهزة الأمنية حملة مرورية لرفع السيارات، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن رفع سياراتين متهالكتين وتبين عدم وجود سيارات أخرى بالشارع المشار إليه.

وأكدت  أجهزة وزارة الداخلية أنها لا تدخر جهدا فى مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة.

كان المواطن خالد منير، من سكان شارع عبد الرحمن الكواكبى، بحى حدائق القبة محافظة القاهرة، استغاث في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة.

وقال خالد  منير فى رسالته: نشكو من تراكم السيارات القديمة والمتهالكة فى الشارع فترات طويلة مما أدى إلى سرقة أجزاء منها وإتاحة الفرصة لتراكم القمامة بجانبها وأسفلها مما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات باستمرار.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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