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أخبار العالم

الإمارات.. أول دولة عربية تستضيف ثاني تجربة للقاح كورونا الروسي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:16 م
تجارب لقاحات فيروس
تجارب لقاحات فيروس كورونا
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محمد علي
أعلنت موسكو اليوم الاثنين أن التجارب البشرية على لقاح كورونا المستجد COVID-19 الروسي ، المسمى "سبوتنيك في" Sputnik V، ستعقد في الإمارات العربية المتحدة، ثاني دولة بعد بيلاروسيا تشارك في البرنامج الذي من المتوقع أن تظهر نتائجه قبل نهاية نوفمبر، وفق ماذكر موقع ناسداك.


ويتم حاليًا اختبار اللقاح ، الذي تم ترخيصه لأول مرة من قبل السلطات الروسية للاستخدام المحلي في أغسطس ، على 40 ألف متطوع في موسكو كجزء من المرحلة الأخيرة من التجربة المعروفة باسم المرحلة الثالثة.


وقال صندوق الثروة السيادي الروسي المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج ، إن التجربة في الإمارات العربية المتحدة حصلت على موافقة تنظيمية من وزارة الصحة في الدولة العربية الخليجية.


ذكر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF)  "سيتم دمج نتائج التجربة الإماراتية مع نتائج التجربة في روسيا ودول أخرى" ، مضيفًا أنه سيتم نشر النتائج المؤقتة قبل نهاية نوفمبر.


من جانبه، قال وزير الصحة الإماراتي إن الدرجة العالية من التنوع الديموجرافي لدولة الإمارات العربية  جعلتها موقعًا مفيدًا لإجراء تجربة لقاح.


وأضاف وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس  "يعيش ويعمل في الإمارات أشخاص من أكثر من 200 دولة".


وتعرضت خطط إطلاق تجارب المرحلة الثالثة لـ Sputnik V في الهند لانتكاسة الأسبوع الماضي بعد أن قالت هيئة تنظيم الأدوية الهندية إن التجارب المبكرة - التي أجريت بالفعل في روسيا - يجب إجراؤها محليًا أولًا.


ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مطور اللقاح ألكسندر جينسبرج ، رئيس معهد جماليا ، قوله يوم الاثنين إن حوالي 2000 شخص تلقوا بالفعل المكون الأول والثاني من لقاح سبوتنيك 5 كجزء من التجربة في موسكو.


وتخطط روسيا لإطلاق تجربة سريرية في فنزويلا في المستقبل القريب.


وأعلنت أن البرازيل تتوقع أيضًا إجراء تجارب سريرية ، في انتظار الموافقة التنظيمية.


وقال الكرملين في بيان إن الرئيس فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ناقشا بدء التجارب  في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

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