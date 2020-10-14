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ديني

زكاة المال.. هل يشترط خروجها نقدي؟

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:51 م
زكاة المال.. هل شرط
زكاة المال.. هل شرط خروجها مال
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة تجب على الإنسان عندما يكون ماله بالغاً للنصاب، والنصاب 85 جرام دهب عيار 21 ، وبذلك المال بلغ النصاب تقريبا  أي مبلغ 70500 وأن تمر سنة كاملة على المال وأن يكون المال فائضاً، وحال توافر الشروط يجب الزكاة والزكاة بنسبة 2.5% .

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان أساسيان، الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.

وأوضح « ممدوح» في بيانه شروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن النصاب قدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربط الزكاة بالذهب وليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه. 

وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية أنه لابد لإخراج الزكاة على المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذ الزكاة على مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأموال إذا نقصت بالأخذ منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.

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