12 دعاء بعد صلاة الفجر للحمل .. ردديه الآن وترقبي أجمل فرحة

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

- ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

-لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.