AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب من 12 كلمة يجعل الله له كنوزا وبيوتا في الجنة

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:02 ص
دعاء للميت قصير يوم
دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب
Advertisements
أمل فوزي
دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب هو أفضل الهدايا وأعظم المنح والعطايا التي يمكن تقديمها للمتوفي ، ليتحول قبره في يوم الجمعة إلى روضة من رياض الجنة، ويجعل الله تعالى له كنوزًا وبيوتًا في الجنة، ويناله بعضًا من مظاهر العيد، فكما أن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين من الأحياء، فإنه كذلك يكون عيدًا للمتوفي في قبره بسبب دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب، لذا يبحث الكثيرون عن دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب راجين الله تعالى أن يصيب ساعة الاستجابة في يوم الجمعة التي أوصانا النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها واغتنام فضلها العظيم والحرص على دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب من ادعية المتوفي المأثورة بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة .

اقرأ أيضًا..

دعاء للميت قصير يوم الجمعة
دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.

• اللهم في هذه الجمعة اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.
• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.
• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.
• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.
• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.
• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.

أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب
أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب فيما ورد ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر دعاء للميت عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء للميت ، وهذه مجموعة منتقاه من دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.
• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .
• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.
• اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .
• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. 
• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون. 
• اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. 
• في يوم الجمعة اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
• في يوم الجمعة اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.
• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ، وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل دعاء مستجاب يوم الجمعة.. اغتنمه

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة

دعاء للمتوفى.. يقيه فتنة القبر ويوسع مدخله.. يقال قبل الدفن وبعده

أفضل دعاء للميت يُشفع فيه رسول الله ويسقيه من يده الشريفة

دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة .. 7 كلمات تجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

أحمد دويدار يروي كواليس توقيعه للأهلي وغضب مرتضى منصور منه

وفاة ثاني سجين بريطاني بفيروس كورونا.. كيف وصل إليهم

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب كورونا .. دار الإفتاء توضح

هل يجوز الاقتراض من البنك للزواج خوفا من الزنا .. الإفتاء تجيب

رسالة شكر وتقدير من محمد صلاح وكلوب لـ الأطباء حول العالم لمحاربة كورونا

AdvertisementS

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

اختبار لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وجذابة .. 20 صورة لـ إطلالات كندة علوش فى عيد ميلادها

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا