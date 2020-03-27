دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب من 12 كلمة يجعل الله له كنوزا وبيوتا في الجنة

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب هو أفضل الهدايا وأعظم المنح والعطايا التي يمكن تقديمها للمتوفي ، ليتحول قبره في يوم الجمعة إلى روضة من رياض الجنة، ويجعل الله تعالى له كنوزًا وبيوتًا في الجنة، ويناله بعضًا من مظاهر العيد، فكما أن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين من الأحياء، فإنه كذلك يكون عيدًا للمتوفي في قبره بسبب دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب، لذا يبحث الكثيرون عن دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب راجين الله تعالى أن يصيب ساعة الاستجابة في يوم الجمعة التي أوصانا النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها واغتنام فضلها العظيم والحرص على دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب من ادعية المتوفي المأثورة بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة .
دعاء للميت قصير يوم الجمعة
دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.
• اللهم في هذه الجمعة اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.
• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.
• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.
• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.
• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.
• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.
• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.
• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.
• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.
• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.
• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.
• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.
• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.
• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.