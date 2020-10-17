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محافظات

ننشر الصور الأولى لمقابر الروبيكي مقر دفن جثمان والدة الشهيد منسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:43 م
ننشر الصور الأولي
ننشر الصور الأولي لمقابر الروبيكي
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محمد الطحاوي
حصل موقع صدي البلد علي الصور الأولي لمقابر الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان وسط استعدادات لإستقبال جثمان والدة العقيد الشهيد أحمد منسي. 

وسادت حالة من الحزن وسط المتواجدين والمنتظرين لوصول الجثمان لدفن والدة الشهيد .

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كانت والده الشهيد أحمد صابر منسي وافتها المنية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 70 عاما ومن المقرر ان يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بالعاشر من رمضان.

وأكد مصدر مقرب من العائلة انه من المقرر تشييع جثمان السيدة " سناء محمد رضا" ودفنها بجوار نجلها الشهيد احمد منسي بمقابر الأسرة بالروبيكى بالعاشر من رمضان.

وأكد المصدر ان العزاء قاصر على تشييع الجثمان بالمقابر.

كانت والده الشهيد منسي تعاني من بعض الأمراض وتم حجزها بالمستشفي الجوي وصعدت روحها الى بارئها داخل المستشفي.

وأضاف المصدر انه من المقرر ان يتم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.
ننشر الصور الأولى لمقابر الروبيكي مقر دفن جثمان والدة الشهيد منسي
ننشر الصور الأولى لمقابر الروبيكي مقر دفن جثمان والدة الشهيد منسي
ننشر الصور الأولى لمقابر الروبيكي مقر دفن جثمان والدة الشهيد منسي
ننشر الصور الأولى لمقابر الروبيكي مقر دفن جثمان والدة الشهيد منسي
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