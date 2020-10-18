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فن

بالأحمر الناري.. لاميتا فرنجية تستعرض حملها في جلسة تصوير جديدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:06 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران


شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، مع متابعيها عدة صور لها، عبر حسابها بموقع التواصل للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة تبرز شكل بطنها خلال فترة حملها، حيث ارتدت فستان جذاب باللون الأحمر الناري مكشوف الصدر والكتفين نالت إعجاب متابعيها.


واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها الأسود أعلى الكتف دون وضع فيه أي نوع من الاكسسوارات.


وجذبت الأنظار بوضع المكياج لإبراز جمال ملامحها، فاختارت اللون الوردي في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة، وعلقت علي الصور قائلة: "لكل غروب شمس قصة".


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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