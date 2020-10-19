حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس وجامعة للنيابة بسبب الــ 25 % الخاصة بمصروفات الباص

قال أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المدارس الدولية والجامعات الدولية وأيضا المدارس الخاصة والمعاهد التابعة للأزهر إلتزموا بتطبيق قرار الـ 25%، معقبا "في مدارس وجامعة رفضت تطبيق القانون وبالتالي سيتم معاقبتهم".



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، أنه سيتم إحاله تلك المدارس والجامعة إلى نيابة الشؤون المالية، ومن ثم سيتم تحديد عقوبه تتراوح من 10 ألاف إلى مليون جنيه على كل حالة منفردة".





وأكمل، ورد إلى الجهاز حوالى 1800 شكوى من المدارس وخاطبنا جميعهم وتتعلق جميع الشكاوى برد الـ25% من مصروفات الباص لأولياء الأمور.

وأكد أن الجهاز سيقوم بإعلان اسماء الـ3 مدارس والجامعة وتعريف المواطنين بهم.

وتابع: أن قضايا حماية المستهلك لا يتأخر الحكم فيها كثيرا ولكن الحكم في قضايا حماية المستهلك يصدر من المحكمة الاقتصادية من ستة أشهر إلى تسعة أشهر كحد أقصى، مشددا على أن هدف جهاز حماية المستهلك هو تنظيم الأسواق والخدمات ولا نهدف العقوبة .