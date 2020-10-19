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أخبار العالم

بإجمالي 116.516 حالة.. الإمارات تسجل 915 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:06 م
الإمارات تسجل 915
الإمارات تسجل 915 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الاثنين، تسجيل 915 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 77.291 فحص جديد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وصل بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 116.516 حالة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة.

كما أعلنت الإمارات عن وفاة 3 مصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا إلى 459 حالة.

كما سجلت الوزارة 1.295 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 108.811 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، اعتبارًا من 22 أكتوبر الجاري، مع مراعاة الإجراءات الإحترازية. 

وشددت اللجنة وفق وسائل الإعلام الإماراتية على أهمية تعاون الأسر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكل اشتراطات السلامة، لضمان تحقيق الهدف الأول من هذه الإجراءات في الحفاظ على صحة الأفراد، وعدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 
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