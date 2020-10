برفقة المخرجة.. كارول سماحة تشوق جمهورها بأحدث أعمالها ..شاهد

View this post on Instagram

Brain storming with my dear friend Director @batoularafa For big projects ! 🔺 جلسة تحضير ومحاولة إبتكار أفكار فنية جديدة بعيدا عن الفيديو كليبات.. مع صديقتي المخرجة #بتول_عرفة التفاصيل قريبا... #كارول_سماحة #carolesamaha