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رياضة

فادى فريد: الانضمام للمنتخب الأولمبي شرف عظيم وحلمي العودة للأهلي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:31 م
فادي فريد
فادي فريد
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كتب: رباب الهوارى
أعرب فادى فريد مهاجم نادى أسوان الحالي، عن سعادته البالغة بانضمامه للمنتخب الأولمبي بعد تقديمه لمستوى متميز مع نادي أسوان هذا الموسم، وتسجيله 5 أهداف وتصدره قائمة هدافي الفريق.

وأوضح فادي فريد أن بدايته كانت بناشئين النادي الأهلي وببداية الموسم الحالي تم انضمامي لنادي أسوان للمشاركة ضمن منافسات الدورى الممتاز وتسجيلي 5 أهداف.

واستكمل فادي فريد حديثه قائلا: أتمنى أن أعود للأهلي مجددا لأن القلعة الحمراء البيت الذي تربيته به، ولكن من خلال تألقي مع نادي أسوان.

واختتم حديثه بأن الانضمام للمنتخب الأولمبي شرف عظيم وأتمنى أن أكون على قدر ثقة وتقدير كابتن شوقي غريب.

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