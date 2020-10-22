فادى فريد: الانضمام للمنتخب الأولمبي شرف عظيم وحلمي العودة للأهلي

أعرب فادى فريد مهاجم نادى أسوان الحالي، عن سعادته البالغة بانضمامه للمنتخب الأولمبي بعد تقديمه لمستوى متميز مع نادي أسوان هذا الموسم، وتسجيله 5 أهداف وتصدره قائمة هدافي الفريق.





وأوضح فادي فريد أن بدايته كانت بناشئين النادي الأهلي وببداية الموسم الحالي تم انضمامي لنادي أسوان للمشاركة ضمن منافسات الدورى الممتاز وتسجيلي 5 أهداف.





واستكمل فادي فريد حديثه قائلا: أتمنى أن أعود للأهلي مجددا لأن القلعة الحمراء البيت الذي تربيته به، ولكن من خلال تألقي مع نادي أسوان.



