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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  يوم 23 اكتوبر  فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

فإذا كنت مولودا في يوم 23 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك قوة سحر وسرعة بديهة ويقظة ذهنية.. 

كما أنك تنغرس بعمق في الحياة، وتعرف كيف تفرض إرادتك، وتنشغل كثيرا بالأقارب، فقط لا تبالغ في انفعالاتك وتقلباتك. 

نصيحة: هذا الوقت هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

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