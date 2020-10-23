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توك شو

سميح ساويرس: لو حصل مشكلة في مهرجان الجونة هنشارك وزارة الصحة فيها

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:32 م
سميح ساويرس
سميح ساويرس
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قسم التوك شو
قال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، إنه سعيد أن اللجنة المنظمة نجحت في إقامة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، موجها الشكر  للدولة ووزارة الصحة بعد إرسالها فريقا لتعقيم المكان بالكامل، مازحا: "لو حصلت أي مشكلة هنكون شركا مع وزارة الصحة فيها".

وأكد ساويرس خلال إلقاء كلمته في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي على قناة «on»، أنه لولا نجاح مهرجان فينيسيا لما تم عمل المهرجان، مضيفا أن الناس مشتاقة للعودة و ملت من المكوث في المنزل بسبب فيروس كورونا و هذا كان دافعا لإقامة المهرجان.  


ووجه الشكر للعاملين على إقامة المهرجان قائلا" أشكر كل إللي إستحملني و انا متعصب أثناء فترة الإعداد وأحب أشكر الناس الي حضروا". 

وأضاف ساويرس أنه يتمني أن تنتهي 2020  لأنه فقد  خالد بشارة، وأرسل شكر خاص لزوجة الراحل، قائلا: "أكبر نجاح في حياتي هو العمل مع خالد بشارة لأنه شال الشيلة عني لأنني باخد معاش كل شهر". 

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