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أخبار العالم

بعد مخالطة مصاب بكورونا.. رئيس وزراء بلغاريا و3 وزراء في الحجر الصحي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
رئيس وزراء بلغاريا
رئيس وزراء بلغاريا
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قالت السلطات الصحية في بلغاريا، إن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون عزلا صحيا بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكان بوريسوف صرح في وقت سابق أمس الجمعة إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء بكورونا.

وقال بوريسوف إن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم الجمعة جاءت سلبية قبل اجتماعه في صوفيا مع كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.

وكتب بوريسوف على فيسبوك "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام". 

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية أكتوبر وسجلت يوم الجمعة عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.

يأتي ذلك في الوقت الذي سقط فيه الرئيس البولندي أندريه دودا كأحدث ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث أعلنت الرئاسة البولندية أن التحاليل أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس. 

وكتب الوزير الرئاسي بلازيه سبايشلاسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الرئيس ثبتت إصابته أمس بفيروس كورونا، لكن حالته الصحية جيدة، نحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية ذات الصلة". 

تأتي إصابة دودا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا، حيث بلغت الإصابات الجديدة رقما قياسيا يوميا بأكثر من 13 ألف يوم أمس الجمعة.

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