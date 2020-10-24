AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا ترد على تصريحات أردوغان.. وتستدعي سفيرها فى تركيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:54 م
الرئيس الفرنسي ونظيره
الرئيس الفرنسي ونظيره التركي
Advertisements
شيماء مصطفى
ردت الرئاسة الفرنسية، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتاج إلى علاج نفسى لاعتقاده بوجود مشكلة مع الإسلام والمسلمين.

واستنكرت الرئاسة الفرنسية هجوم أردوغان على ماكرون، مؤكدة أن تصريحاته غير مقبولة، طالبة منه أن يغير مسار سياسته لأنّها خطيرة.

واستدعت باريس سفيرها لدى أنقرة للتشاور بشأن تصريحات أردوغان التي وصفتها بغير المقبولة، وفقًا لما وردته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قال اليوم السبت خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية بمدينة قيصرية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يحتاج إلى علاج نفسى لاعتقاده بوجود مشكلة مع الإسلام والمسلمين.

ووفقًا لصحيفة "جريك سيتى تايمز" اليونانية، أوضح أردوغان أن نظيرة الفرنسى يحتاج إلى فحص عقلي، على الرغم من سياسته هو - أردوغان - المستمرة لتحويل الكنائس الأرثوذكسية اليونانية في تركيا إلى مساجد.

وأضافت الصحيفة أن مشكلة التطرف الديني في فرنسا تتفاقم مع تزايد الهجمات الإرهابية وخصوصا بعد أزمة المهاجرين عام 2015.

وأثارت قضية قطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي بسبب عرض رسوم مسيئة للنبى محمد صدمة في جميع أنحاء فرنسا.

وبعد وقت قصير من جريمة القتل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستحل مجموعة الشيخ ياسين، وهي جماعة موالية لحركة حماس، بعد مقطع فيديو نشره مؤسسها وأهان مدرس التاريخ.

واستخدم الرئيس التركى أردوغان فى خطابة لهجه الكراهية ضد ماكرون واستهدف أيضًا المسئولين الألمان واتهمهم بـ 'الفاشية' بسبب غارة للشرطة الألمانية على مسجد في برلين.

وقال أردوغان "وصلت الفاشية الأوروبية إلى مستوى جديد من خلال الهجوم على مواطنيها".

وفي حملة تطهير استهدفت بها السلطات الفرنسية بؤرا للتطرف، تم إغلاق المساجد المرتبطة بجماعة الإخوان، وهو المصدر المحتمل لغضب الرئيس التركي لأنه أحد الداعمين الرئيسيين للجماعة المتطرفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماكرون: يجب أن تتحدث أوروبا بصوت أكثر وحدة وحزما تجاه تركيا

ماكرون: الشعب التركي يستحق أفضل من أردوغان

عقلية استعمارية .. حليف أردوغان يهاجم ماكرون

ماكرون يحشد أوروبا لمواجهة انتهاكات أردوغان.. توافق أوروبي لفرض عقوبات على تركيا.. وأنقرة تواصل الاستفزاز

فرنسا ستتدخل بقوة لحماية اليونان.. صحيفة: لوبان تتوحد مع ماكرون للحرب ضد أردوغان

«أردوغان الزمن يعود للخلف».. السلطان في مواجهة أوروبا للمرة الأولى.. الاتحاد لن يسكت هذه المرة عن تجاوزاته.. وتحذيرات من مواجهة عسكرية وعقوبات رادعة

ترشيحاتنا

وزير الري: مصر لديها إرادة سياسية للاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

كلاسيكو الأرض.. لوكا مودريتش يهين برشلونة بهدف رائع.. فيديو

مشهد يفرح.. إقبال كبير من المواطنين على لجان الجيزة.. فيديو

يسرا بصحبة غادة عادل ومنة شلبي فى مهرجان الجونة.. شاهد

بـ 34 هدفا.. الأهلي يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

النيران اشتعلت به أثناء اللعب.. معقم يدَين يحرق وجه طفلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة