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محافظات

لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالجيزة ، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان علي توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء ماراثون انتخابات النواب اليوم السبت، والذي يستمر حتى غدًا  الأحد في ١٤ محافظة . 

وشملت جولة اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة تفقد لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي و الاورمان الاعدادية بمنطقة العجوزة بشارع طنطا. 

وخلال الجولة أشاد شعراوي بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير الكراسي والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة . 

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الانتخابية ، وتسهيل عملية تصويت المواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية .

وقال شعراوي أن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم وبدون أي مشكلات أو معوقات ، لافتًا الي انه تابع علي مدار اليوم مع السادة المحافظين سير العملية الانتخابية في المحافظات والجولات التي قاموا بها علي اللجان .  

وأضاف شعراوي أن غرفة العمليات بالوزارة مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولي. 

لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة
لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة
لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة
لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة
لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة

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