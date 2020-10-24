لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب بالجيزة ، لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان علي توافر كافة الاستعدادات والتجهيزات مع بدء ماراثون انتخابات النواب اليوم السبت، والذي يستمر حتى غدًا الأحد في ١٤ محافظة .





وشملت جولة اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة تفقد لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالدقي و الاورمان الاعدادية بمنطقة العجوزة بشارع طنطا.





وخلال الجولة أشاد شعراوي بالعملية التنظيمية للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوفير الكراسي والمظلات وبوابات التعقيم والتطهير وأجهزة قياس درجة الحرارة .





وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا داخل وخارج اللجان الانتخابية ، وتسهيل عملية تصويت المواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم بكل حرية .





وقال شعراوي أن عملية التصويت تسير بكل سهولة ويسر وبشكل منتظم وبدون أي مشكلات أو معوقات ، لافتًا الي انه تابع علي مدار اليوم مع السادة المحافظين سير العملية الانتخابية في المحافظات والجولات التي قاموا بها علي اللجان .





وأضاف شعراوي أن غرفة العمليات بالوزارة مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولي.



