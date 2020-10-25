سعر ومواصفات مرسيدس mercedes glc كوبيه الجديدة 2021 .. صور

أعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الألمانية عن طرح موديلات 2021 الجديدة من طرازات mercedes glc coupe الجديدة موديل 2021 وهي متاحة في مصر من خلال أربع فئات.









مواصفات مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021





تأتي مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 في مصر بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو بقوة 258 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر و تعمل بنظام الدفع الرباعي .





محرك مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 متصل بفتيس أوتوماتيك 9 سرعات ونظام الدفع الكلي 4Matic الشهير من مرسيدس و تتسارع السيارة من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 6.3 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 240 كيلو متر في الساعة .

تستهلك السيارة مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 حوالي 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر وتـاتي بالعديد من وسائل الأمان منها امكانية تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف و نظام لتحذير السائق من النعاس وفرامل يد كهربائية ومساعد لركن السيارة ونظام فرملة طواريء آلية .





ابعاد مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021





تأتي مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 بطول يبلغ 4.7 متر وعرض 1.89 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات بطول 2.87 متر وحقيبة خلفية تتسع الي 500 لتر .





سعر مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 في مصر :

مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 أول فئة AMG بسعر مليون و570.000 جنيه .

مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 ثاني فئة AMG ميتاليك بسعر مليون و595.000 جنيه .

مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 ثالث فئة AMG ديزاينو بسعر مليون و610.000 جنيه .

مرسيدس mercedes glc coupe الجديدة 2021 رابع فئة AMG ديزاينو ماجنو بسعر مليون و625.000 جنيه .



