إصابة طالب بجرح قطعي بالظهر عقب تعدي مجهولون عليه لسرقته بالشرقية

استقبل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، طالبا بالثانوية العامة مصابا بجرح قطعى بالظهر، نتجية تعدى 3 أشخاص عليه لسرقة دراجته كرها عنه بشارع الدروس بمدينة الحسينية.







وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين وجار ضبط الآخرين، وتحرير محضر بالواقعة.







تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الحسينية بوصول "أحمد محمود عبد الرحمن" طالب بالصف الثالث الثانوى مقيم دائرة المركز، مصابا بجرح قطعى بالظهر.







وتبين أثناء تواجد الطالب بشارع الدروس بمدينة الحسينية، وبعد انتهائه من الدرس قام 3 أشخاص بالتعدى عليه لسرقة دراجته كرها عنه، وعندما قاومهم قاموا بالتعدى عليه، وتمكن الأهالى من التصدى لهم، وتم نقل الطالب إلى المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18330 لسنة 2020 جنح الحسينية، وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين.