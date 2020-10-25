محافظ مطروح يجتمع بمسؤلي الأكاديمية البحرية لبحث موقف المتقدمين للمنح من طلاب الثانوية العامة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد مسئولي الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور الطلاب المرشحين لمنح الأكاديمية وأولياء أمورهم .









واكد المحافظ أن ذلك ياتى فى إطار تيسير إجراءات إلتحاق الطلاب المرشحين بمنح للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعددهم 46 طالبا وطالبه .





وأشار المحافظ إلى انه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم تم التنسيق مع الاكاديمية على أن يصل وفد اليوم الاحد للقاء الطلاب المرشحين بدلا من سفر الطلاب لاستكمال باقى إجراءات الالتحاق بالمنح الدراسية والتعريف بالاكاديمية وكلياتها وبرامجها التعليمية والجداول الدراسية والكور سات وتوزيع بعض الهدايا عليهم مع الرد على كافة استفسارات الطلاب واولياء أمورهم.





ووجه محافظ مطروح الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على تعاونها المثمر مع المحافظة لخدمة ابنائنا الطلاب وتيسيرا اجراءات الالتحاق لهم.



