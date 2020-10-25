AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها في مهرجان الجونة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صور جديدة للإعلامية ريا أبي راشد خلال فعاليات مهرجان الجونة، بإطلالة تبرز جمالها خلال مهرجان الجونة.

وأطلت ريا أبي راشد، بفستان قصير وجذاب باللون الأحمر الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من الأيشادو بألوان ناعمة، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى تتناسب مع ظهورها اللافت.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد،  سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان غير تقليدي.. شاهد إطلالة بشري في افتتاح مهرجان الجونة

بالضفائر وفستان لامع.. شيرين رضا تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

بفستان أنيق.. أمينة خليل تستعرض جمالها في مهرجان الجونة

بـ الأزرق اللافت.. إلهام شاهين بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

بإطلالة مبهجة من الورود| أمينة خليل تخطف الأنظار على سجادة الجونة الحمراء

ترشيحاتنا

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

اتعلمت كتير.. حسام غالي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالجونة

العشيق طلع خاين.. ميعاد غرامى انتهى بحفلة اغتصاب.. موظفة الخانكة: قلت لهم ارحمونى ولكنهم رفضوا

وظائف قيادية جديدة خالية في الجمارك ..اعرفها

مايا دياب تخطف الأنظار على حمام السباحة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشغيل التكييف يقلل من انتشار فيروس كورونا في المدارس.. تفاصيل

مع غروب شمس اليوم الثاني.. استمرار توافد كبار السن والشباب على مدرسة الأورمان بالدقي| صور

بـ الأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها في مهرجان الجونة