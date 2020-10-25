بـ الأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها في مهرجان الجونة

تداول رواد السوشيال ميديا، صور جديدة للإعلامية ريا أبي راشد خلال فعاليات مهرجان الجونة، بإطلالة تبرز جمالها خلال مهرجان الجونة.





وأطلت ريا أبي راشد ، بفستان قصير وجذاب باللون الأحمر الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من الأيشادو بألوان ناعمة، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى تتناسب مع ظهورها اللافت.





وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.





وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.



