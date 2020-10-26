كرم جبر: قطر تضخ مليارات الدولارات لتمويل إعلام الإخوان

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشبكة العنكبوتية الواسعة التي أسسها الإخوان في الخارج واسعة، ومن بينها التليفزيون العربي، والذي يضم مجموعة قيادات منهم إسلام لطفي الذي كان متحالفا مع الإخوان بعد عام ٢٠١١ ومعه ٢ آخرين من الإخوان.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بعد عام ٢٠١٣ انسحب الجيش الإلكتروني الإخواني وبدأ يركز عمله في الخارج، وأسس شبكة عنكبوتية كبيرة.





وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى قيام قطر بضخ مليارات الدولارات للإنفاق على هذه الشبكة العنكبوتية، موضحا أن فضاء ميديا توزع الأقمار وتنتج غالبية المحطات الإخوانية.





وأشار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، أن التليفزيون المصري يقوم بدور كبير في الرد على الشائعات، والقنوات الخاصة تحقق مشاهدات أكبر بكثير من تلك القنوات.





ولفت إلى أنه يتم بث الشائعات وإثارة ادعاءات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان والسجون، ولكن علينا أن ننتبه ونشجع ونرفع من الروح المعنوية لجيشنا الإعلامي، ولدينا شبكة إعلامية تعمل في الخير للتصدي للشائعات.



