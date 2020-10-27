شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

انتظم "حمزة" نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، حيث اصطحبه اثنان من ضباط القوات المسلحة إلى مدرسته والتقطا معه الصور التذكارية في لفتة طيبة من رجال القوات المسلحة البواسل.
وقرر الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، تقديم منحة دراسية لنجل الشهيد البطل احمد منسي.
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وقال عبدالغفار: " يجب علينا تقديم الدعم والرعاية لاسر شهدائنا ردًا للجميل وتقديرا لدورهم الوطنى واسم الشهيد الاسطورة سيظل محفورا فى قلوب ووجدان ملايين المصريين.
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