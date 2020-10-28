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اقتصاد

سعر العملات العربية 28-10-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.78 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.90 جنيه للبيع .

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