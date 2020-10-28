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فن

بوسي برفقة إلهام شاهين وشقيقها أمير بعد إصابته في يده.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية بوسى صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت خلالها رفقة الفنانة إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته.

وظهر فى الصورة، أمير شاهين وهو مصاب فى يده.

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ونالت الصورة تفاعل الجمهور و كانت التعليقات ما بين "الف سلامة عليك.. اتحسدت ولا ايه ربنا يشفيك.. مليون سلامة عليك".

واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مؤخرا بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير، والذين كان أبرزهم الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته وهالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف هاني شاكر وزوجته وغيرهم من النجوم.

وتعرض أمير شاهين لانتقادات لاذعة؛ بعد خطوبته، بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره، ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها، ولقَّبها بـ عروس الجنة.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا، بينما زوجته منة جاب الله 31 عاما، وهي خريجة المعهد العالي للسينما، وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.

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