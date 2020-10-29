ياسمين جاد طالبة مشاغبة في مسلسل «هي»

بدأت الفنانة الشابة ياسمين جاد تصوير مشاهدها في مسلسل "هي" من تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالى وحسنى شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبى





وتجسد ياسمين دور تقتضي طالبة في السنة الأخيرة من التخرج من المدرسة وابنة أحد الأثرياء وتتسم شخصيتها لالمساغبة والعجرفة مستغلة سطوة والدها



