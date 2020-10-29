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فن

ياسمين جاد طالبة مشاغبة في مسلسل «هي»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:39 ص
ياسمين جاد
ياسمين جاد
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سعيد فراج
بدأت الفنانة الشابة ياسمين جاد تصوير مشاهدها في مسلسل "هي" من تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالى وحسنى شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبى

وتجسد ياسمين دور تقتضي  طالبة في السنة الأخيرة من التخرج من المدرسة وابنة أحد الأثرياء وتتسم شخصيتها لالمساغبة والعجرفة مستغلة سطوة والدها

وعبرت ياسمين عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي  تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

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