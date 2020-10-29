هند النعسانى تهنئ مشاهدي «صدى البلد» بالمولد النبوى الشريف.. فيديو

هنأت الإعلامية هند النعسانى، متابعي فضائية "صدى البلد"، بمناسبة المولد النبوى الشريف، قائلة: "ولد الهدى فالكائنات ضياء.. كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف".









وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعد نقلة حضارية كبيرة للبشرية لأنه رمز للرحمة والعدل والسلام.









ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.











واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.











وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم السبت 12 ربيع الأول.