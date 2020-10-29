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خيره لكل الناس.. أحد أهالي الجيزة: محمد أبو العينين بابه مفتوح لينا دايما.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا يكشف ردود أفعال أهالى الجيزة حول مبادرة النائب محمد أبو العينين بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء.


وكان النائب محمد أبو العينين أطلق مبادرة بتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من محافظة الجيزة.


وقال ياسر محمد، أحد المستفيدين من المبادرة الوطنية التي أطلقها النائب محمد أبو العينين، إنه من سكان محافظة الجيزة ولم يكن معه أموال تكفى لسداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، مضيفًا: "أنا شغال ديليفري واللي جاي على قد اللي رايح".


وتابع: "الأستاذ محمد أبو العينين مشكورًا أعلن تكفله بـ5000 آلاف أسرة من محدودي الدخل لسداد قيمة التصالح عنهم، فذهبت للحى وقدمت ورقى له ونصحوني باللجوء لمكتب الأستاذ محمد أبو العينين لمساعدتي في سداد قيمة التصالح".


وأوضح أن النائب محمد أبو العينين ينزل الشارع بنفسه ويبحث في مشكلات الناس ويحاول حلها بسرعة وسهولة، وقال: "من 15 سنة كنت بلعب كرة في مركز شباب الجيزة في الساحة الشعبية وكانت المنطقة شعبية جدًا ولكن النائب محمد أبو العينين طورها كلها ودشن مسجدا بها وطور من مستشفى أم المصريين".


وأكد أنه حتى في الفترة التي كان النائب محمد أبو العينين فيها ليس عضوًا في مجلس النواب، كان مكتبه مفتوحا أيضًا لجميع مواطني الجيزة، مضيفًا: "محمد أبو العينين ربنا باعته لناس كتيرة وخيره لكل الناس وما بيقفلش بابه في وش أي حد".

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