أبو العينين مشيدا بمحافظ الجيزة: نشط ولديه رؤية تخدم كل المواطنين وتعيد الوجه الحضاري للمحافظة

أكد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، أنه منذ اليوم الأول لإعلان نيته للترشح للانتخابات، أعد مخططا تفصيليا باحتياجات كل منطقة في الدائرة، وتم عرضه على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتم الاتفاق على البدء في تنفيذه.





وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في المؤتمر الحاشد الذي عقده لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، أنه لمس توافقا ملحوظا في الرؤى مع محافظ الجيزة للنهوض بالمحافظة، وفقا للرؤى التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه وفقا لتلك الرؤى قرر محافظ الجيزة إطلاق خطة تطوير شاملة في الطرق والميادين، وتطوير كورنيش النيل لإعادة المظهر الحضاري له، إضافة إلى تنفيذ خطة تطوير واسعة في شارع جامعة الدول العربية، والشوارع والطرق الطولية والعرضية المتفرعة منه.

وأكد أبو العينين، أنه لمس في محافظ الجيزة نشاطا كبيرا للنهوض بالمحافظة وتنفيذ مشروعات تخدم جميع مواطني الجيزة في الصحة والتعليم، والحفاظ على المظهر الحضاري لأحياء وشوارع المحافظة.

جاء ذلك خلال خلال المؤتمر الحاشد الذي عقد لدعم النائب محمد أبو العينين المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، رمز المدفع، رقم 10، بحضور السيدة سمية أبو العينين، والشيخ مصطفى عزت مدير مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي.