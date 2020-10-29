ربنا يكرمه ويعينه.. مواطن جيزاوي: محمد أبو العينين بيساعد كل أهالي المحافظة..فيديو

قال صالح عبد الله، أحد المستفيدين من المبادرة الوطنية التى أطلقها النائب محمد أبو العينين، إنني تعثر فى سداد قيمة التصالح لشقتي ولجأت على الفور للنائب محمد أبو العينين لمساعدتي.





وتابع صالح عبد الله، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد» أنه فوجئ بقيمة المصالحة على البناء المخالف، وتوجه على الفور للنائب محمد أبو العينين لمساعدته فى سداد القيمة، وعلى الفور استجاب لمساعدته.





وأشار إلى أن النائب محمد أبو العينين، أطلق مبادرة بتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين من محافظة الجيزة، وتقدمنا بالأوراق الخاصة بنا لمكتبه لمساعدتنا فى سداد قيمة التصالح".





وأضاف: "بشكره كل الشكر على كل اللى بيعمله معانا ومع أهالى الجيزة كلهم، ربنا يكرمه ويعينه على اللى بيعمله مع كل الناس".



