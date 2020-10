أخبار الفن| موعد عرض مسلسل مي عز الدين الجديد.. عمرو دياب يطرح الجو جميل

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:









تبدأ قناة ON، عرض مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، بداية من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، على أن يكون عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة 7:45 مساءً.





وكانت شركة "سينرجي"، كشفت عن البرومو الرسمي للمسلسل والذي فيه الكثير من التشويق والإثارة، بجانب الإطار الاجتماعى، ويتم عرضه في 35 حلقة.





"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.









تصدرت الفنانة سهر الصايغ محرك البحث "جوجل" بعد تألقها خلال ظهورها الأول في اليوم الخامس خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقد خطفت إطلالتها الأنظار أثناء تواجدها على الريد كاربت.









وتألقت سهر الصايغ بإطلالة لافتة، مرتدية توب باللون الأوف وايت وبقصة مختلفة من الأسفل، وعليه بنطال باللون الأوف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، مع اختيار حذاء لامع باللون الفضي.









طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي، بعد مرور أيام قليلة على طرح أغنيته "اهي اهي".





الأغنية من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.





وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".









أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حالة من الجدل بعدما تداولت صورة لها من عيد ميلادها تظهر فيها بـ 6 أصبع في قدمها ، رغم محاولتها السابقة نفي ذلك الأمر من خلال فيديو نشرته عبر سوشيال ميديا.





وعلق أحد رواد سوشيال ميديا على الصورة :" لماذا لم تحظ صورة كيم كارداشيان على اهتمام الكثيرين وتصبح تريند".





واعترفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال حلولها في برنامج My Next Guest Needs No Introduction ، أنها شعرت بالموت خلال تعرضها لحادث السرقة في 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.





واجهشت كيم كارداشيان في البكاء خلال الحلقة المسجلة التي عرضت حصريا عبر شبكة نتفليكس، أنها ظنت أن شقيقتها كورتني كارداشيان كانت ستعود تجدها مقتولة في الفندق على يد السارقين .