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فن

سهر الصايغ تتصدر محرك جوجل في ظهورها الأول بالجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تصدرت الفنانة سهر الصايغ محرك البحث "جوجل" بعد تألقها خلال ظهورها الأول في اليوم الخامس خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقد خطفت إطلالتها الأنظار أثناء تواجدها على الريد كاربت.


وتألقت سهر الصايغ بإطلالة لافتة، مرتدية توب باللون الأوف وايت وبقصة مختلفة من الأسفل، وعليه بنطال باللون الأوف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، مع اختيار حذاء لامع باللون الفضي.


وقامت سهر الصايغ بترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسابية ناعمة، وقد بدا أقصر من العادي.


ولم تتكلف سهر الصايغ في وضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكشمير وإبراز جمال عينيها بالآيشادو، والماسكرا، وطلاء أظافر باللون الأحمر.


وأكملت سهر الصايغ إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت باختيار كوليه باللون الفضي، مع حقيبة عصرية باللون الفضي اللامع وعلى شكل ورقة شجر.

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