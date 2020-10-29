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فن

2 نوفمبر موعد عرض مسلسل "خيط حرير" على قناة ON

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تبدأ قناة ON، عرض مسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مى عز الدين، بداية من يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، على أن يكون عرضه من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع فى الساعة 7:45 مساءً.

وكانت شركة "سينرجي"، كشفت عن البرومو الرسمي للمسلسل والذي فيه الكثير من التشويق والإثارة، بجانب الإطار الاجتماعى، ويتم عرضه في 35 حلقة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.

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