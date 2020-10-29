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أخبار البلد

وزيرة التضامن تدشن مبادرتي "شتاء دافئ" و"أنا واليتيم" من الإسماعيلية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مبادرتي "شتاء دافئ" و"أنا واليتيم" علي مستوي الجمهورية.

وتوفر مبادرة "شتاء دافئ" نصف مليون بطانية لمحافظات الصعيد والمناطق النائية علي مستوي  الجمهورية، حيث قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسماعيلية بتوزيع عدد من البطانين علي أهالي محافظة الإسماعيلية، ويبلغ نصيب المحافظة ١٠ آلاف بطانية للأسر الاولي بالرعاية.

أما مبادرة" أنا واليتيم" فستقوم من خلالها مؤسسة الحكيم الخيرية بالتبرع بألفي جنيه لـ٢٠ ألف أسرة علي مستوي الجمهورية.

وأكدت القباج أنها تتمني أن يدعم المجتمع الأبناء علي الاندماج في كل المجالات والأنشطة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني سيلعب دورًا كبيرًا بمبادراته من أجل تحقيق هذا الهدف.

وعقب ذلك، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض الحرف اليدوية والتراثية التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وزيرة التضامن تدشن مبادرتي "شتاء دافئ" و"أنا واليتيم" من الإسماعيلية
وزيرة التضامن تدشن مبادرتي "شتاء دافئ" و"أنا واليتيم" من الإسماعيلية

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