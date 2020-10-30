AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الناس الحلوة.. دنيا سمير غانم برفقة شيكو وبيومي فؤاد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
دنيا سمير غانم وبيومي
دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

. وظهرت دنيا برفقة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيكو وعدد من نجوم الفن في عشاء بأحد المطاعم الكبرى بالقاهرة.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة "الناس الحلوة اوي".

وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم. 


المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم مع زوجها رامى رضوان

بالأشعار والقصائد..رامى رضوان يتغزل فى دنيا سمير غانم

بالأصفر المبهج.. دنيا سمير غانم تشارك جمهوها عطلتها الصيفية

باللون العنابي.. دنيا سمير غانم تتألق في أحدث ظهور لها

مع شقيقتها.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد قريبتها

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد صديقتها

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ لن يعود لـ السعودية حاليا

التأجيل الإفريقي يثير أزمة.. ثورة في الأهلي وترقب بالزمالك والجبلاية تضع البدائل

عروس تتعرض لموقف محرج أثناء التقاط صور حفل زفافها.. شاهد

إياب نصف نهائي أفريقيا.. الكاف يؤجل والرجاء يرفض والزمالك آخر من يعلم

أحمد مجاهد يكشف سر تأجيل الكاف مباراة الزمالك والرجاء

خبير أمني: 3 سيناريوهات متوقعة بسبب العملية الإرهابية في نيس الفرنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة ملكية: الخلاف بين الأميرين ويليام وهاري لن ينتهي إلا في هذه الحالة

جمبسوت فوق الركبة.. إليسا تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصالة وحماقى

بين الإثارة والغرابة .. 10 إطلالات لنجمات أثرن الجدل باليوم السابع بمهرجان الجونة