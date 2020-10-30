الناس الحلوة.. دنيا سمير غانم برفقة شيكو وبيومي فؤاد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





. وظهرت دنيا برفقة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيكو وعدد من نجوم الفن في عشاء بأحد المطاعم الكبرى بالقاهرة.





وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة "الناس الحلوة اوي".





وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎





وشاركت دنيا سمير غانم غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها إيمي سمير غانم.







