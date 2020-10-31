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فن

بفستان اخضر.. عبير صبري تبهر متابعيها في ختام مهرجان الجونة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
عبير صبري
عبير صبري
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محمد بدران
نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي".

وظهرت عبير صبري في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأخضر واتسم التصميم بالقماش اللامع، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

واقيمت أمس الجمعة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.


يعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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