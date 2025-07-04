العرض 16 يوليو .. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم الشاطر

طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لفيلم الشاطر، للفنان أمير كرارة، وكشف موعد عرضه في السينمات.

وكتب تامر مرسي، في التعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مايقع إلا الشاطر × .. مايكسب إلا الشاطر √ .. البوستر الرسمي لفيلم #الشاطر .. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو .. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم ٣١ يوليو».

بوستر فيلم الشاطر

فيلم الشاطر

أنهى صُنّاع الفيلم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من الدول الأوروبية، حيث اعتمد المخرج على مواقع تصوير مميزة تدعم الطابع العصري للفيلم، خاصة في مشاهد الحركة والمطاردات. ويواصل الفريق حاليًا مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض في موعده المقرر.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول فتاة شابة (تؤدي دورها هنا الزاهد) تقع في حب شاب يعمل كـ”دوبلير” (يؤدي دوره أمير كرارة)، وتبدأ بينهما سلسلة من المواقف والصراعات غير المتوقعة، التي تكشف عن خبايا عالم الدوبليرات وما يدور خلف الكواليس، في إطار مشوّق ومليء بالمفاجآت.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.