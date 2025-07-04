قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور
5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن مانشستر يونايتد
رئيس إيران: دول المنطقة اتخذت مواقف مسؤولة خلال الحرب مع إسرائيل
الأهلي يعلن التعاقد مع فريال أشرف
العرض 16 يوليو .. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم الشاطر
الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الغد في الإسكندرية
بعد توليه المسؤولية.. من هو يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد؟
هدنة قريبة؟ ترامب يتوقع ردًا من حماس خلال ساعات .. ومؤشرات على توافق مبدئي | خبير يوضح
سعر جاك JS4 موديل 2022 أعلى فئة.. للباحثين عن الـ SUV
شعار سوريا الجديد.. ما لا تعرفه عن العقاب الذهبي ورسائله الخمس
مصدر أمني ينفي واقعة انتـ حار أسرة من أعلى كوبري بالدقهلية
هل خطأ الطبيب المؤدي للوفاة قـ .ـتل خطأ؟.. حسام موافي يحسم الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

العرض 16 يوليو .. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم الشاطر

بوستر فيلم الشاطر
بوستر فيلم الشاطر

طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لفيلم الشاطر، للفنان أمير كرارة، وكشف موعد عرضه في السينمات. 

وكتب تامر مرسي، في التعليق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مايقع إلا الشاطر × .. مايكسب إلا الشاطر √ .. البوستر الرسمي لفيلم #الشاطر .. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو .. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم ٣١ يوليو». 

بوستر فيلم الشاطر 

فيلم الشاطر

أنهى صُنّاع الفيلم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من الدول الأوروبية، حيث اعتمد المخرج على مواقع تصوير مميزة تدعم الطابع العصري للفيلم، خاصة في مشاهد الحركة والمطاردات. ويواصل الفريق حاليًا مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض في موعده المقرر.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول فتاة شابة (تؤدي دورها هنا الزاهد) تقع في حب شاب يعمل كـ”دوبلير” (يؤدي دوره أمير كرارة)، وتبدأ بينهما سلسلة من المواقف والصراعات غير المتوقعة، التي تكشف عن خبايا عالم الدوبليرات وما يدور خلف الكواليس، في إطار مشوّق ومليء بالمفاجآت.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

فيلم الشاطر أمير كرارة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

معرض الفيوم للكتاب

جامعة الفيوم تؤكد دورها المجتمعي والثقافي في ندوة بمعرض الكتاب

بوستر حفل تامر حسني والشامي

تبدأ من 850 جنيها.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني والشامي بمهرجان العلمين

فيلم هجير

أمل الحجار: هجِير ليس مجرد فيلم .. بل تجربة سعودية تعكس هويتنا | خاص

بالصور

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد