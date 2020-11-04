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أخبار العالم

بينهم مصر.. مصدر يكشف موعد فتح الطيران الكويتي مع 31 دولة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:26 م
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
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مـيــــــس رضــــــا
أعلن مصدر كويتي موثوق عن موعد فتح الطيران الأجواء أمام 31 دولة محظور الطيران القادم منها للكويت بينهم مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

وكشف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه - فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الأجواء مهيأة لاستقبال الطيران المباشر خلال الأسبوع المقبل ،فى ضوء ما تم تنفيذه من الاستعدادات المطلوبة ومن إجراءات إحترازية مشددة  عديدة وفحوصات ستطبق قبل السماح بدخول القادمين .

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت، في وقت سابق، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرًا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة.

والدول التى طالها الحظر حسب هيئة الطيران المدني "الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو".

وقد لاقى هذا القرار بعض الانتقادات الداخلية في وقت سابق حيث دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري، السلطات في بلاده إلى السماح لمواطني الدول الـ31 الممنوعين من الدخول إلى الكويت بالدخول إلى البلاد، مؤكدا أن هذه الفئة تشكل عنصرا أساسيا لتنشيط حركة السفر.​

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