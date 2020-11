مستشار حملة ترامب: الرئيس سيفوز بأريزونا

نددت حملة ترامب بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بدعوى "الغش الجماعي"، ورفعت دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ميشيغان وبنسلفانيا.

وأكد جيسون ميللر، كبير مستشاري حملة ترامب، أن دونالد ترامب سيفوز بأريزونا، مستشهدًا بأكثر من نصف مليون اقتراع مبكر غير محسوب في الولاية.

وحث وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" على التراجع عن دعواتهما الانتخابية التي توقعت فوز بايدن في أريزونا.

في تغريدة يوم الأربعاء، بتوقيت الولايات المتحدة، زعم ميللر أن "هذا كبير''، في إشارة إلى التقارير التي تشير إلى أن أدريان فونتيس، مسجل في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا.

وقال إن هناك حوالي 180 ألف بطاقة اقتراع مبكرة أعيدت في المقاطعة.

ووفقًا لـ ميللر، في إشارة إلى الأرقام الإجمالية، يوجد في أريزونا أكثر من 600000 بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد.

🚨This is big. @FoxNews and @AP should immediately retract their call in AZ. @realDonaldTrump is going to win the state.🚨 https://t.co/kBII2i5MQy