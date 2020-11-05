مستشار حملة ترامب: الرئيس سيفوز بأريزونا

نددت حملة ترامب بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بدعوى "الغش الجماعي"، ورفعت دعاوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ميشيغان وبنسلفانيا.
وأكد جيسون ميللر، كبير مستشاري حملة ترامب، أن دونالد ترامب سيفوز بأريزونا، مستشهدًا بأكثر من نصف مليون اقتراع مبكر غير محسوب في الولاية.
وحث وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" على التراجع عن دعواتهما الانتخابية التي توقعت فوز بايدن في أريزونا.
في تغريدة يوم الأربعاء، بتوقيت الولايات المتحدة، زعم ميللر أن "هذا كبير''، في إشارة إلى التقارير التي تشير إلى أن أدريان فونتيس، مسجل في مقاطعة ماريكوبا في أريزونا.
وقال إن هناك حوالي 180 ألف بطاقة اقتراع مبكرة أعيدت في المقاطعة.
ووفقًا لـ ميللر، في إشارة إلى الأرقام الإجمالية، يوجد في أريزونا أكثر من 600000 بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد.
🚨This is big. @FoxNews and @AP should immediately retract their call in AZ. @realDonaldTrump is going to win the state.🚨 https://t.co/kBII2i5MQy
— Jason Miller (@JasonMillerinDC) November 4, 2020
سيصبح توقع ميلر حقيقة إذا سحب ترامب 57.73٪ من الأصوات المتبقية ، وفقًا للتقارير.
وأشارت دعوة وكالة أسوشيتيد برس - واحدة من هؤلاء ميلر الذين حثوا على التراجع - إلى أن ولاية أريزونا قد تحولت إلى اللون الأزرق ، وحصلت على 11 صوتًا انتخابيًا لجو بايدن ، على الرغم من ذلك ، تاريخيًا ، كانت ولاية جراند كانيون في كثير من الأحيان معقلًا للحزب الجمهوري.
وتأتي تصريحات مستشار ترامب في الوقت الذي تصر فيه حملة الرئيس على عدم احتساب جميع الأصوات المدلى بها بعد إغلاق مراكز الاقتراع ، واتهام الديمقراطيين بتزوير الانتخابات.
وغرد ترامب ما أشار إليه بـ "مقالب مفاجئة للأصوات" وقال إن خسارته في عدة ولايات رئيسية كانت "غريبة للغاية".
وأعلنت حملة ترامب أنها سترفع دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان ، مطالبة بوقف فرز الأصوات لأن المراقبين الجمهوريين لا يمكنهم الوصول إلى مواقع فرز الأصوات.
وفي الدعوى القضائية في ولاية بنسلفانيا ، زعمت الحملة أيضًا أن المحكمة العليا في بنسلفانيا شاركت فيما يوصف بأنه `` تمديد غير قانوني للموعد النهائي لاستلام الاقتراع بالبريد '' ، واصفة إياه بأنه تغيير في وقت ومكان وطريقة الانتخابات - وهو أمر لا يمكن القيام به إلا من قبل كونغرس الولايات المتحدة أو الهيئة التشريعية للولاية ، دستوريًا.
ولمح المحامي الشخصي للرئيس، رودي جولياني ، إلى أن حملة الحزب الجمهوري يمكن أن ترفع دعوى قضائية وطنية لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا ، مدعيا أنه "لم يتمكن أي جمهوري واحد من النظر في هذه البطاقات".
وطالب فريق ترامب أيضًا بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن بعد ما زعموا أنه `` تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات ويسكونسن تثير شكوكًا جدية حول صحة النتائج '' ، وفقًا لتصريحات مدير حملة ترامب بيل ستيبين.
واشتعلت التوترات بالفعل في سباق البيت الأبيض بسبب الجدل حول الاقتراع عبر البريد. وزعم ترامب ، الذي عارض التصويت عبر البريد الإلكتروني ، أن ذلك قد يؤدي إلى تزوير الانتخابات ومشكلات في فرز الأصوات.
فيما يتعلق بنتائج ولاية أريزونا ، رصد مراقبو صحيفة نيويورك تايمز خطأ في موجز بيانات Edison Research ، مشيرين إلى وجود "خلل" لصالح بايدن مدعيا أن 98 في المائة من بطاقات الاقتراع قد تم فرزها - مع أرقام حقيقية تبلغ 86 في المائة.
ووفقًا لتقارير متعددة ، واجه بريد الانتخابات الرئاسية العديد من الصعوبات والمشاكل ، حيث أدلى بعض الذين ماتوا في نيويورك أو فشلوا في الوصول إلى الناخبين في ولاية بنسلفانيا ببعض أوراق الاقتراع.