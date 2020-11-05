بعد تقرير ورود.. إيداع قاتل والديه بالقناطر داخل مؤسسات الصحة النفسية

أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر بمحافظة القليوبية بإيداع مريض نفسي والمتهم بقتل والده ووالدته بمنطقة باسوس إحدي مؤسسات الصحة النفسية بعد ورود تقرير الطب النفسى الذى تم إجراؤه على المتهم وتبين عدم سلامة قواة العقلية كما أنه لم يكن بوعيه خلال الواقعة التى راج ضحيتها والديه.





وأكد تقرير الطب النفسى أن المتهم ارتكب الجريمة وهو يعانى من مرض عقلى كما أن الجريمة تمت قبل يومين من اكتشافها حيث ذهب أحد أقارب الأسرة للاطمئنان عليهم فشم رائحة كريهة وبإبلاغ الشرطة جري اكتشاف الجريمة.





وكان مريض نفسى قد أقدم على طعن والده ووالدته بسكين حتى الموت وأصيب بعدها بحالة هياج شديد وجلس يهزى بألفاظ وكلمات غير مفهومة وتم السيطرة عليه بواسطة أجهزة الأمن والتحفظ عليه لحين التحقيق معه تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الحادث.





تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بلاغا من الأهالى بقيام شخص مريض نفسى بطعن والديه بسكين وأنه فى حالة هياج ولا يمكن السيطرة عليه فتم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن فانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبد الرحمن الفحل نائب مأمور القناطر.





وتم السيطرة على المتهم وتبين أنه يدعى " م م " 30 سنة عاطل مريض نفسى وأنه دخل للعلاج فى أحد المراكز النفسية أكثر من مرة ويوم الحادث نشبت بينه وبين والده ووالدته مشادة أصيب بحالة نفسية سيئة وأخذ يهزى ثم أمسك بسكين وطعن والده "م س ا" 72 سنة بالمعاش حتى الموت ثم طعن والدته "ع" 61 سنة ربة منزل ولفظت أنفاسها هى الأخرى، وأمسك السكين وظل يجرى فى الشقة وهو يهزى بكلام غير مفهوم وتم السيطره عليه وضبطه وتولت النيابة التحقيق.