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حوادث

ضبط 10 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:31 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

ففى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء والمواد والأقراص المخدرة تم إلقاء القبض على 10 عاطلين وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.

وتضمنت المضبوطات التى كانت بحوزة المتهمين ضبط كمية من البانجو وزنت 2 كيلو جرام، و 4 أسلحة نارية، و 4 قطع سلاح أبيض ، بجانب ضبط 54 قرص مخدر ، و 75 جرام حشيش ، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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