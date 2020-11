ترامب يلعب الجولف أثناء إعلان فوز بايدن بانتخابات الرئاسة.. فيديو

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، يلعب الجولف قبل قليل من إعلان فوز منافسه جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وذكرت شبكة "سكاي" البريطانية، أن ترامب كان يلعب الجولف في سترلينج بولاية فيرجينيا في وقت قريب من انتشار خبر فوز بايدن.

وبحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كان موكب الرئيس ترامب ينطلق إلى نادي الجولف الخاص به في ضواحي فيرجينيا السبت، عندما أنهت المؤسسات الإخبارية أيامًا من الانتظار وأعلنت أنه فقد الرئاسة لصالح جوزيف آر بايدن جونيور.

اتصل مساعدوه بترامب لإعلامه بأن تنبؤاتهم على مدى الأيام العديدة الماضية قد تحققت: توقعت كل وسيلة إخبارية رئيسية أن يكون بايدن هو الفائز لكن الرئيس الأمريكي، الذي قال قبل ساعة على تويتر: "لقد فزت في هذا الانتخابات وبفارق كبير!"، لم يتفاجأ، كما قالوا ولم يغير خططه للمضي قدمًا في الطعون القانونية على نتائج الانتخابات التي حذره العديد من مستشاريه من أنها كانت تسديدات بعيدة عن الهدف.

قال المساعدون إن ترامب ليس لديه أي خطط لإلقاء خطاب التنازل على الفور من النوع الذي أصبح تقليديًا في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتعهدت حملته بمواصلة خوض المعركة القانونية في جميع أنحاء البلاد. وبينما كان لا يزال في ملعب الجولف، قال ترامب إن بايدن كان يحاول "التظاهر بشكل خاطئ بأنه الفائز".

وقبل قليل، ادعى الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب، أنه فائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع حصوله على 71 مليون صوت قانونيه، على حد وصفه.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71.000.000 صوت قانوني".

وأضاف: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها لم يحدث من قبل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.

Donald Trump was playing golf in Sterling, Virginia around the time the news broke that Joe Biden had won the #USElection.



Follow live updates: https://t.co/9UFQKjm3u7 pic.twitter.com/gsZ2dyrwMf