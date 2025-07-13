سلام على ميزان نتنياهو.. واشنطن تُراوغ والتهدئة مؤجلة بقرار سياسي

في ظل تصاعد الضغوط الدولية والتعقيدات السياسية التي تحيط بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تتعدد التحليلات وتتكشف أبعاد جديدة تشير إلى أن ما يجري خلف الكواليس ليس مجرد سعي لتهدئة مؤقتة، بل صراع محموم حول مستقبل القطاع وهويته الجغرافية والسياسية.

الإدارة الأمريكية تُمهّد الطريق لنتنياهو وليس للسلام

من جانبه، يرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والمحلل الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية لم تمارس ضغوطًا حقيقية ومباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض وقف إطلاق النار، بل منحته فعليًا وقتًا إضافيًا لترتيب أوراقه السياسية الداخلية، مستفيدًا من اقتراب عطلة الكنيست الصيفية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تقارير إسرائيلية تحدثت عن تأجيل الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، بانتظار دخول الكنيست في عطلته، ما يفسح المجال لنتنياهو لتعزيز موقعه السياسي.

وأكد الرقب أن القاهرة والدوحة تبذلان جهودًا متواصلة وتضغطان بقوة لدفع الأطراف نحو توافق، في حين أن واشنطن تبدو غير راضية عن الخرائط الإسرائيلية للانسحاب، إذ تراها غير متطابقة مع ما تم التفاهم عليه في يناير الماضي.

ورجّح الرقب وجود نية أمريكية لإحداث تهدئة مؤقتة في الشرق الأوسط، قد تتبعها مفاوضات أعمق يمكن أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، إذا توفرت الشروط السياسية والأمنية لذلك.