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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد .. الآن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025
رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 ، متاحة الآن على موقع صدى البلد ، من خلال رابط مباشر ومجاني 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد

يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

ويتم الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد برقم الجلوس فقط

نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي و النسبة المئوية ، بمجرد قيام الطالب بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح .

ويؤكد موقع صدى البلد ان التفاصيل المعلنة على رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد هي تفاصيل رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم وخالية من أي أخطاء 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد 

على جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 جميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتيح للطلاب الاستعلام عن :

•  نتيجة دبلوم صنايع 2025
•  نتيجة دبلوم تجارة 2025
•  نتيجة دبلوم زراعة 2025
•  نتيجة دبلوم فندقي 2025
•  استعلام نتيجة الدبلومات برقم الجلوس


رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد مجاني

ويؤكد موقع صدى البلد أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالأرقام والإحصائيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وجاءت كالتالي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

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