بتروجيت يتمسك.. والزمالك يضغط بقوة لضم نجم الوسط

يكثف جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، جهوده من أجل إنهاء التعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجيت، حيث يعقد جلسة حاسمة اليوم مع مسؤولي النادي البترولي بهدف الوصول لاتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

ورغم عدم ممانعة الجهاز الفني لبتروجيت في رحيل اللاعب، إلا أن إدارة النادي تبدو متمسكة في موقفها، رافضة حتى الآن إتمام الصفقة، وسط تمسك حمدان بالانتقال إلى الزمالك، وتجاهله لمحاولات إدارة ناديه لإغرائه بعقد مالي أكبر للبقاء.

وفي تطور جديد، أصدر نادي بتروجيت بيانًا رسميًا أمس، نفى خلاله تلقي أي عروض أو اتصالات من الزمالك بشأن اللاعب، وهو ما اعتبره البعض تناقضًا واضحًا في ظل الأخبار المتداولة عن المفاوضات الجارية، وتصريحات اللاعب المتكررة برغبته في ارتداء قميص الزمالك.