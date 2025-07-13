قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلة جندي إسرائيلي أسير: نتنياهو وكل المسئولين الأمريكيين أخبرونا نيتهم إنهاء الحرب
وزير الأوقاف: الصحافة الوطنية تساعد في ترسيخ الاستقرار وبناء الوعي
فيرمينو يغادر أهلي جدة ويتجه إلى الدوري القطري هذا الصيف
رئيس أنجولا: منطقة التجارة الحرة تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي
ضغوط أمريكية على اليابان وأستراليا للتعهد بدعم عسكري ضد الصين
الإعدام شنقا لمتهم بقضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج
16 مليون جنيه.. إحالة 5 مسؤولين بشركة أدوية للمحاكمة لاختلاسهم
مؤسس "أمهات مصر" تهنيء أوائل الدبلومات الفنية 2025 وتشيد بتفوق "البنات"
رئيس غينيا الاستوائية: لا عدالة بدون تنمية اقتصادية بالقارة الأفريقية
موجة حارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع
شيخ الأزهر يستقبل سفير كمبوديا ويناقشان تعزيز التعاون العلمي والدعوي
104 أشخاص لقوا مصرعهم وإصابة مئات في فيضانات باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتروجيت يتمسك.. والزمالك يضغط بقوة لضم نجم الوسط

جون إدوارد
جون إدوارد
منتصر الرفاعي

يكثف جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، جهوده من أجل إنهاء التعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجيت، حيث يعقد جلسة حاسمة اليوم مع مسؤولي النادي البترولي بهدف الوصول لاتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

ورغم عدم ممانعة الجهاز الفني لبتروجيت في رحيل اللاعب، إلا أن إدارة النادي تبدو متمسكة في موقفها، رافضة حتى الآن إتمام الصفقة، وسط تمسك حمدان بالانتقال إلى الزمالك، وتجاهله لمحاولات إدارة ناديه لإغرائه بعقد مالي أكبر للبقاء.

وفي تطور جديد، أصدر نادي بتروجيت بيانًا رسميًا أمس، نفى خلاله تلقي أي عروض أو اتصالات من الزمالك بشأن اللاعب، وهو ما اعتبره البعض تناقضًا واضحًا في ظل الأخبار المتداولة عن المفاوضات الجارية، وتصريحات اللاعب المتكررة برغبته في ارتداء قميص الزمالك.

جون إدوارد نادي الزمالك الزمالك حامد حمدان بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

حرب أوكرانيا

روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

أرشيفية

الرئيس الإيراني: نسعى لمنع تكرار الحروب عبر المسار الدبلوماسي

غزة .. إبادة ومعاناة وتجويع

الصليب الأحمر والأونروا يحذران من أوضاع غزة الكارثية كل لحظة

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد