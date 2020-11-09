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فن

خالد سليم يوجه رسالة لـ متابعيه بعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:06 ص
خالد سليم
خالد سليم
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مصطفى كرم
شارك الفنان خالد سليم، جمهورة عبر إنستجرام بمجموعة من الصور له من حفل مهرجان الموسيقى العربيه بدار الأوبرا المصرية.

وكتب خالد سليم على الصور قائلا: "بشكركم على كلامكم ورسايلكم الرائعة في عيد ميلادي.. و بشكر الناس الجميلة اللي شاركتني اليوم دا بحضور حفل مهرجان الموسيقى العربية في دار الاوبرا المصرية".

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".


واقر رئيس الوزراء  أول امس الثلاثاء قرارا بعودة الحياة بطبيعتها تدريجيا من السبت القادم وفتح القهاوي و الكافيهات دور العباده واستمرار عمل المحال للساعه التاسعة وغلق القهاوي والمطاعم الساعه ال 10 مساء. 

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