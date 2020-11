على طريقة الجوكر.. بيراميدز يقدم صفقته الجديدة أحمد فتحي .. فيديو

نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات تويتر مقطع فيديو لتقديم لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد أحمد فتحي، قادمًا من النادي الأهلي.

وقدم بيراميدز لاعبه الجديد على طريقة الأفلام، بشخص يمسك بين يديه أوراق "كوتشينة" يتلاعب بها قبل أن يظهر في النهاية بقميص بيراميدز.

وعلق بيراميدز على فيديو بعبارة: "الجوكر هنا"، في دلالة لبدء مسيرة اللاعب مع الفريق، الذي يستعد لخوض منافسات الدوري للموسم المقبل.

The joker is here, @AhmedFathi is here 🃏



نورت يا جوكر. 😎#JokerXPyramids | #بيراميدز pic.twitter.com/PzHfEik1cF